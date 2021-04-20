مركز أبحاث زمزم يتابع توصيات مشروع التوازن الهيدروجيولوجي

المواطن- محمد داوود- جدة

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن المختصين في مركز دراسات وأبحاث زمزم في الهيئة يعملون على متابعة توصيات الدراسات الفنية الخاصة بالبنية التحتية في منطقة تطوير مشروع الطريق الموازي بمكة المكرمة، التابع لشركة أم القرى للتطوير على التوازن الهيدروجيولوجي، وعلاقة ذلك بالمصادر المغذية لبئر زمزم المباركة من خلال إعداد دراسة جيولوجية وجيولوجية هندسية وهيدروجيولوجية تفصيلية لموقع المشروع.

حركة المياه الجوفية:

وأوضح مدير مركز دراسات وأبحاث زمزم المهندس سامر شومان، أن أهمية المشروع تكمن بوقوعه إلى القرب من حوض وادي إبراهيم وذلك لملاصقته لمشروع جبل عمر، كما يعمل على الربط بين عدة أحواض مائية متجاورة؛ مما يتطلب العمل على أخذ الإجراءات الاحترازية لمنع تغيير البنية الجيومورفولوجية للأحواض المائية المتجاورة والحفاظ على حركة المياه الجوفية الطبيعية داخلها.

حفظ التوازن الهيدروجيولوجي:

وقال بأن فريقًا فنيًّا مختصًّا من مركز دراسات وأبحاث زمزم قام بزيارة تفقدية لموقع مشروع مسار (الطريق الموازي) بحضور ممثلين من شركة كيو (استشاري المشروع) وأم القرى (مالك المشروع) ونسما (مقاول المشروع)؛ وذلك للاطلاع على تقدم سير العمل في تنفيذ التوصيات الفنية المعتمدة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية التي تهدف إلى المحافظة على التوازن الهيدروجيولوجي في محيط المشروع، لتحقيق مبدأ الاستدامة في الأعمال التنموية والتطويرية. والتأكد من أن طرق التنفيذ على أرض الواقع تتم وفق المعايير التصميمية المعتمدة.

تطبيق التوصيات الفنية:

وأضاف بأنه تم عقد جلسة عمل استعرض خلالها فيلم فيديو مصور لكامل المشروع، كما تضمنت الجلسة شرح مفصل عن عناصر المشروع ونسب الإنجاز للأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية، كما قام الفريق الفني المختص بمركز دراسات وأبحاث زمزم بالتأكيد على القائمين بالمشروع بضرورة الاستمرار في تطبيق التوصيات الفنية التي خلصت لها الدراسة الفنية المعنية بتحقيق مبدأ الاستدامة؛ لضمان عدم تأثير الأعمال الإنشائية للبنية التحتية على التوازن الهيدروجيولوجي ضمن وحول منطقة المشروع.

عقِب تلك الجلسة تم القيام بزيارة ميدانية للوقوف والاطلاع والتأكد من تنفيذ المنظومة المقترحة للمحافظة على سريان المياه الجوفية ضمن وحول منطقة المشروع من خلال فحص نوعية المواد الحصوية المستخدمة في عمل طبقة الفلتر الحصوي المحيطة بمسار قطار الإنفاق بالموقع (المترو)، بما في ذلك نظام النقل المقترح لغرض أعمال الصيانة المستقبلية لتلك المواد. وأوضح أيضًا بأن الفريق قام بتفقد عبارات الخدمات ومواد العزل المستخدمة في تلك المنشآت.. بالإضافة إلى الوقوف على الجزء الشرقي من المشروع (منطقة جبل عمر) للاطلاع على أعمال القطع الصخري للكتلة الصخرية الفاصلة بين حوض وادي إبراهيم الخليل ووادي العتيبية.

إرساء أنظمة المراقبة:

وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن الفريق الفني المختص من مركز دراسات وأبحاث زمزم سوف يستمر بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع المختلفة إلى أن يتم الانتهاء من توظيف كافة التوصيات المتعلقة بالموقع، وإرساء أنظمة المراقبة للتأكد من فعالية الإجراءات الاحترازية المنفذة داخل المشروع وعلى طول امتداد دورة الحياة المفترضة له (العمر الافتراضي لعناصر المشروع للبنية التحتية).

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