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مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎
بالتعاون مع الهلال الأحمر ومطار القيصومة

مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎

2021/04/17
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎
المواطن - القبيصومة

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى القيصومة العام وإدارة الطوارئ والأزمات وبالتعاون مع مطار القيصومة والهلال الأحمر خطة فرضية لحريق وهمي، في مطار القيصومة.

مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎ - المواطن

وجرى تنفيذ الخطة بفرضية حريق لقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المطار، وتكامل التنسيق فيما بينها وتطبيق أعلى معايير السلامة العامة والتعامل مع الحالات الطارئة ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة في مثل تلك الظروف لدى العاملين وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله – وشهدت الفرضية إخلاء 13 حالة بنجاح.

مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎ - المواطن مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎ - المواطن


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