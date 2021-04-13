مسجد جرير بالطائف عمره 1400 عام ولا يزال يستقبل المصلين

المواطن - واس

يقع مسجد جرير البجلي التاريخي في مركز حداد بني مالك جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ويعدّ من أقدم المساجد التاريخية بالمنطقة، ويُنسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة، وتقام فيه الصلاة حاليا ضمن 30 مسجدا في 10 مناطق.

أهمية مسجد جرير البجلي

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد البجلي إلى نسبته إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي -رضي الله عنه- الذي أسلم هو وقومه في رمضان من السنة العاشرة للهجرة، في حين تعود مراحل تاسيسه إلى قبل 1400 عام ، وهو تاريخ بناء المسجد.

ويقع قبر الصحابي جرير بجانب المسجد خلف بيت الصلاة، بقرية القضاة التابعة لمركز حداد بني مالك، ويبعد 100 كم جنوب الطائف، ويتميز المسجد ببنائه على طراز السراة، وقد بُني من الأحجار غير المنتظمة، وسقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة، وتبلغ مساحته الكلية نحو( 350م2) ، ويتسع لنحو (130) مصليًا ، علما أن طاقته الاستيعابية قبل بدء المشروع صفر.

يرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية

ويتكون المسجد من بيت الصلاة الذي يرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية ، ومصلى للنساء، وكتاب كان يستخدم قديمًا لسكن عابري السبيل ، ومَيْضأة يتصل بها خزان للمياه ، إضافة إلى مئذنة مربعة الشكل من الحجر، كما يحتوي المسجد على مئذنة اسطوانية الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (11.26م) أضيفت حديثًا.

وبعد التطوير الحالي لمسجد البجلي التاريخي أصبح المسجد يضم غرفة الإمام ، وبيت الصلاة في الجهة الشرقية وآخر في الجهة الغربية ، وخزان مياه ، ومستودعا ، ودورات مياه وأماكن وضوء (القديمة والجديدة) ، وبئرا ، ومقبرة.

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