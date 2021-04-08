مشاريع درء مخاطر السيول في حفر الباطن تجاوزت 850 مليون ريال

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أوضح المجلس البلدي بمحافظة حفر الباطن، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تكلفة مشاريع درء مخاطر السيول والأمطار في المحافظة تتجاوز 850 مليون ريال تتكون من 6 مراحل جاري تنفيذ 4 مراحل منها.

مشروع وادي فليج:

وأشار المجلس البلدي إلى أن لجنة المشاريع قامت بالوقوف الميداني على المرحلة الثانية من مشروع وادي فليج الجنوبي، حيث تم الاطلاع على المشروع الذي يأتي بطول 13 كم يبدأ من طريق الملك فهد وحتى قناة المفيض الواقعة شمال المحافظة.

‏وأضاف المجلس: استمعت اللجنة من مدير الإشراف والتنفيذ بالأمانة المهندس نايف الظفيري إلى شرح عن المشروع، حيث تبلغ قيمة هذه المرحلة بمبلغ 128 مليون ريال، وقد تم إنجاز ما نسبته 35% من المشروع ويتضمن 9 عبارات رئيسية، بالإضافة إلى القناة المفتوحة للوادي.

تكلفة مشاريع حفر الباطن:

وبين المجلس البلدي أن مشاريع درء مخاطر السيول والأمطار تعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الدولة بالمحافظة، حيث تم إجراء الدراسات اللازمة المبنية على التاريخ المطري للمحافظة لاعتماد تنفيذ هذه المشاريع، والتي تتكون من 6 مراحل، وجاري تنفيذ 4 مراحل بتكلفة تتجاوز 850 مليون ريال.

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