مشروعات البحر الأحمر وأمالا تستهدف توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للسعوديين

المواطن - الرياض

أكد عبدالله الزهراني، مدير أول إدارة التسويق والهوية بشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا، أن السياحة السعودية تشكل 3% من الناتج المحلي قبل جائحة كورونا، والهدف الوصول إلى 6%.

أ. عبدالله الزهراني مدير أول إدارة التسويق والهوية بشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا:

السياحة ستكون الرافد الثاني للوطن بعد البترول، ومشروعات البحر الأحمر و #آمالا تستهدف توفير من 100 – 120 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء #السعودية.#هذي_السعودية#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/QOisKunCK0 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 23, 2021

طبيعة بكر:

وتابع الزهراني في حواره على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة: أن لدينا طبيعة بكر تنافس وجهات سياحية عالمية كثيرة، إلى جانب سكان البلد المرحبون بضيوفهم، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك في مناطق المملكة آخرها في العلا.

القرية العمالية:

وأضاف: أن المشروع في مرحلة البنى التحتية، أسسنا القرية العمالية التي تتسع إلى 14 ألف عامل، وبقدوم 2022 سوف ننتهي من المرحلة الأولى من المشروع ومن ضمنها افتتاح المطار.

ولفت الزهراني إلى أن السياحة ستكون الرافد الثاني للوطن بعد البترول، ومشروعات البحر الأحمر وأمالا تستهدف توفير من 100- 120 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء السعودية.

وأردف أن السعودية كانت الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط خلال أزمة كورونا، في ظل إدارة تدرس عالميًّا للأزمة، والدليل استضافة المملكة لـ G20 في هذه الأجواء.

شارك الخبر







شارك الخبر