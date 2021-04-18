مشعل السفاعي يرحل عن النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد مشعل السفاعي مدير الاستثمار في نادي النصر اليوم الأحد رحيله رسميًا عن منصبه في أصفر العاصمة، معلنًا العودة لصفوف الجماهير.

مدير الاستثمار السابق بـ النصر يعود لصفوف الجمهور

وغرد السفاعي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “بعد سنوات من العمل الرسمي في النادي أتى وقت الترجّل لنعود كما كنّا إلى المدرج كعشاق داعمين ومؤازرين”.

وتابع السفاعي قائلًا: “من القلب أتمنى التوفيق لإدارة الأستاذ مسلي آل معمر، وبإذن الله تكون أربع سنوات مليئة بالذهب، إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان، واعذرونا على القصور”.

وفي سياق آخر، يستعد فريق النصر لمواجهة فولاد خوزستان الإيراني، في تمام التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت المملكة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021.

سبب انتقاد سرور للاعبي العالمي

وبوقت سابق، انتقد هاشم سرور نجم النصر السابق، لاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي وذلك بسبب كمية الفرص المهدرة في مباراة السد القطري، التي انتهت بفوز أصفر العاصمة بثلاثية مقابل هدف.

وغرد سرور عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد قائلًا: “أسوأ ما يحدث داخل الملعب أن يرى اللاعب نفسه الأفضل لتسجيل الهدف، أنصح الجميع بأن يمرروا للاعب الأقرب والأفضل تمركزًا أمام المرمى، حتى لا نندم بعد المباراة لإضاعة هدف أو أكثر”.

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