مشوار النصر بمجموعات دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

يسعى النصر للظهور بشكل مميز خلال منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

النصر في آسيا 2021

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم كل من؛ السد القطري، الوحدات الأردني وفولاذ الإيراني.

ومن المقرر أن يبدأ النصر مشواره الآسيوي اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

أرقام النصر في دوري أبطال آسيا

وشارك العالمي في دور المجموعات 5 مرات منذ عام 2003، حيث احتل المركز الثاني في نسخة عام 2011، بعدما نجح في الفوز مرتين وخسر مثلهما وتعادل في مثلهما، وسجل 10 أهداف، واهتزت شباكه 7 مرات.

وخرج من دوري أبطال آسيا 2015 بعدما احتل المركز الثالث من الفوز مرتين والتعادل والخسارة مثلهما، وأحرز 7 أهداف واستقبل 6 أهداف، وودع النصر دور المجموعات في 2016، حيث خسر 3 مرات وتعادل مرتين وفاز مرة، وسجل 3 أهداف واستقبل 5 آخرين.

واحتل النصر المركز الثاني في دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه 3 مرات وتعادله مرة، وخسارة مباراتين، وأحرز 11 هدفًا واستقبل 7 أهداف، فيما تأهل كمتصدر مجموعته النسخة الماضية، من الفوز 3 مرات، والتعادل مرتين والخسارة مرة، وسجل 9 أهداف واستقبل 5 آخرين.

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