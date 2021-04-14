مصرع 20 شخصًا في حادث تصادم حافلة ركاب في مصر

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم حافلة نقل ركاب مع مركبة محمّلة البنزين على طريق أسيوط- البحر الأحمر.

36 سيارة إسعاف:

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة: إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

إصابات متفاوتة:

وأوضح بأن الإصابات تفاوتت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة.

تفحم الأتوبيس والسيارة:

وفي سياق متصل أشار بيان لمحافظة أسيوط عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن الأتوبيس والسيارة تفحما بسبب الحادث الذي وقع عند الكيلو 103 باتجاه سوهاج.

تصادم قطارين في سوهاج:

يشار إلى أن هذا الحادث يأتي بعد نحو أسبوعين من حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج في صعيد مصر، مخلفًا أكثر من 32 وفاة وعشرات المصابين.

حادث 2002 الدموي:

إلا أن أكثر الحوادث دموية في مصر يتمثل فيما حصل عام 2002 عندما لقي 373 شخصًا مصرعهم نتيجة اندلاع النيران في قطار مزدحم جنوب القاهرة.

حادث محطة رمسيس:

وفي فبراير 2019، شهدت محطة رمسيس للقطارات في العاصمة حادثًا مروعًا، حين صدم قطار مسرع حائطًا عند طرف رصيف المحطة؛ ما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أدى إلى مصرع 22 شخصًا.

كامل الوزير:

وأدى هذا الحادث لاستقالة وزير النقل حينئذ، هشام عرفات، حيث كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في مارس، كامل الوزير ليتولى مسؤولية قطاع النقل والمواصلات.

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