مصر: الحجز التحفظي على سفينة إيفرغيفن

المواطن- متابعة

بدأت السلطات في مصر تنفيذ أمر قضائي صدر بإجراء الحجز التحفظي على السفينة إيفرغيفن التابعة لشركة إيفر غرين، التي تسببت في تعطيل الملاحة بقناة السويس عدة أيام قبل أسبوعين.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه من المنتظر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر، الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة، لإخطار طاقمها بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه.

سبب الحجز التحفظي

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت إجراء حجز تحفظي على السفينة، بعد الدعوى التي أقامتها هيئة قناة السويس على خلفية مماطلة الشركة المشغلة للسفينة في سداد قيمة التلفيات والتعويضات التي نجمت عن شحوط السفينة بالممر الملاحي.

ووفقًا لسكاي نيوز، فقد قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع إن النتيجة النهائية للتحقيقات في الحادث سوف تعلن الخميس، متضمنة كافة ملابسات حادث شحوط السفينة في الممر الملاحي لقناة السويس، منذ وقوع الحادث وحتى تعويم السفينة وتوجيهها إلى منطقة تخزين متفرعة من المجري الملاحي بمنطقة البحيرات المرة.

تقرير كامل بالأضرار والخسائر

وأضاف ربيع أن خبراء الهيئة أوشكوا على وضع تقرير شامل يحدد القيمة الفعلية للأضرار والخسائر التي نجمت عن حادث جنوح السفينة.

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