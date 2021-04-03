مصر تبهر العالم بموكب المومياوات الملكية

المواطن - القاهرة

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية، الذي انطلق مساء اليوم السبت، حيث قامت الوزارة بترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة.

وأطلق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير، ليدور حول الميدان ثم اتجه ناحية ميدان سيمون بوليفار وسار بعدها بمحاذاة الكورنيش حتى يصل إلى مكان متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

22 تابوتًا:

ويتم نقل 22 تابوتًا خلال موكب المومياوات الملكية ترجع إلى عصر الأسر من 17 إلى 20، وأبرزهم الملك رمسيس الثاني والملكان سيتي الأول والثاني والملك مرنبتاح والملكة حتشبسوت والملكة أحمس نفرتاري والملكة مريت آمون.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة فور بدء الموكب مع خروج المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير، كما عزفت الموسيقي العسكرية والتي ارتدت أزياء فرعونية ويقودها المايستور نادر عباسي ليتحرك الموكب في 22 عربة فرعونية، كل منها تحمل ملكًا من الملوك.

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