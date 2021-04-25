مصر تقرر تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

المواطن - متابعة

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية لمواجهة أخطار الإرهاب.

قرار الرئيس السيسي

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح اليوم.

مواجهة أخطار الإرهاب

وأفاد القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

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