مطهرات ضد كورونا قد تطيح بمنصب وزيرة تركية 

المواطن- متابعة

قالت صحيفة Ahval News، إن وزيرة التجارة التركية، روحار بيكان، وجدت نفسها في قلب مزاعم فساد بعد أن تم اتهامها هي وزوجها بفوز شركتها بعقود لتزويد وزارتها بآلاف اللترات من المطهرات.

ودعا حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، بيكان إلى توضيح ما إذا كانت وزارتها والمؤسسات ذات الصلة به، قد اشترت ما قيمته 9 ملايين ليرة (1.1 مليون دولار) من المطهرات من شركة تملكها.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، علي أوزتونتش، في رسالة فيديو إن شركة بيكان فشلت في الرد على أسئلة حول الإدانة خلال اليومين الماضيين، متابعًا: إنه سؤال بنعم أو لا، هل بعته؟ توقفي عن تجنب الإجابة، ألم تكن هناك شركة أخرى يمكنها القيام بهذا العمل؟ هل تفكرين بالاستقالة؟.

من هي وزيرة التجارة التركية روحار بيكان ؟

وأصبحت بيكان وزيرة في يوليو 2018، عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعديل وزاري، بعد حصوله على سلطات رئاسية جديدة واسعة في الانتخابات.

والوزيرة هي مصرفية استثمارية سابقة وسيدة أعمال، أسست في عام 2005 كارون، الشركة التي كانت محور ادعاءات، والتي تنشط أيضا في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الري وخطوط الأنابيب.

وأفادت قناة أودا تي في، التي كشفت عن وثائق تدين وزارة التجارة، بأن منتج المطهرات نانوكسيا، المملوك لشركة الوزيرة ويرأسها زوجها، حسن بيكان، زودتا الوزارة والمؤسسات ذات الصلة بالمطهرات لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت القناة التركية عن سجلات رسمية صادرة عن غرفة تجارة اسطنبول (İTO) أن الوزيرة بيكان تمتلك 40% من شركة كارون المنتجة لمطهر نانوسكيا.

فيروس كورونا في تركيا

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا وصل إلى 4,323,596 حالة، لتكون بذلك الدولة السابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتوفي 36,267 شخصًا بينما تعافى 3,736,537 شخصًا.

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