معدل هزائم الأهلي في موسم واحد

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي يُعاني هذا الموسم

وتراجع أداء الراقي خلال الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 8 مباريات، واكتفى بالتعادل 3 مرات والخسارة في 5 مواجهات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والخسارة في مثلهم، والتعادل 5 مرات.

هزائم النادي الأهلي في دوري المحترفين

وتلقى النادي الأهلي 4 هزائم في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، وخسر 8 مرات في الموسم التالي، قبل أن يتلقى 11 هزيمة موسم 2010/ 2011، وهو أعلى معدل خسائر يُحققه خلال موسم واحد.

وخسر الراقي مرتين موسم 2011/ 2012، ثم ارتفع عدد خسائره مجددًا ونال 6 هزائم في الموسم التالي، ثم 5 خسائر موسم 2013/ 2014، ولم يخسر في أي مباراة بدوري المحترفين خلال منافسات موسم 2014/ 2015.

وهُزم الأهلي مرة واحدة في دوري المحترفين 2015/ 2016، قبل أن يتلقى 5 هزائم موسم 2016/ 2017، و3 خسائر في الموسم التالي، وخسر 9 مرات موسم 2018/ 2019، و10 مرات الموسم الماضي والحالي حتى الجولة الـ25، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

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