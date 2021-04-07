معلمة في عسير تحصد جائزة خليفة على مستوى الوطن العربي

المواطن - حسن عسيري - أبها

حصلت المعلمة نادية غرم الشهري من ابتدائية وروضة سدوان التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على جائزة خليفة التربوية للتعليم العام فئة “المعلم المبدع” على مستوى الوطن العربي في دورتها الرابعة عشرة، تمثلت في مبلغ مالي وقدره “75000” درهم إماراتي ودرع تكريمي.

تحقيق إنجاز عالمي :

من جانبه، هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني المعلمة الفائزة لقاء تحقيقها هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه هذا الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها منسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

تحفيز المتميزين والمتميزات:

يذكر أن الجائزة تستهدف دعم التعليم والميدان التربوي، وتحفز المتميزين والمتميزات والممارسات التربوية المبدعة في الوطن العربي، بالإضافة إلى تفعيل الميدان التربوي، ليرقى بقدرات التربويين، ويقودهم نحو إطلاق طاقاتهم المخزونة التي تمثل أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية وفق معايير الجائزة.

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