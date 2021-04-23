معلم سعودي يبدع عبر منصة مدرستي ومشاهداته بالملايين على يوتيوب

المواطن - متابعة

تميز المعلم إبراهيم الشتوي منذ بداية جائحة كورونا بالفيديوهات التعليمية التي ينشرها عبر منصة مدرستي وقناته على يوتيوب والتي تتضمن شرحًا لحروف الهجاء والمهارات الأساسية لطلاب الصف الأول.

مشاهدات بالملايين:

وعبر برنامج الراصد الذي يعرض على قناة الإخبارية قال الشتوي بأن هناك طلابًا من أمريكا وبريطانيا، يتابعون معه ويتعلمون اللغة العربية، مبينًا أن مشاهداته تصل لأكثر من مليون على يوتيوب.

إبداع المعلم:

وأوضح بأن المعلم الذي يحب مهنته يبدع في وسائل إيصال المعلومة للطلاب، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا ساهمت بتطوير عملية التعلم عن بعد.

منصة مدرستي:

وأضاف إبراهيم الشتوي أنه في بداية الجائحة كان هناك تخوف من منصة مدرستي ولكن بتكاتف أولياء الأمور ودعم وزارة التعليم والإداريين والإداريات وجهود المعلمين والمعلمات كانت النتيجة مبهرة ومشرفة.

مشاركة نجله في الفيديوهات:

وأفاد الشتوي بأن ابنه عبدالله يساعده في الفيديوهات التي يقدمها عبر يوتيوب، حتى يتقبل الأطفال المعلومة بيسر وسهولة.

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