معلم للطلاب: إذا ارتكبتم هذه الأخطاء عبر تيمز ترسبون في الامتحان

المواطن - متابعة

قدم المعلم فواز الحمود نصائح مهمة للطلاب أثناء وقبل الاختبارات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأخطاء التقنية التي من الممكن أن تتسبب برسوب الطالب وحمله المادة للدور الثاني.

الدخول بحسابك الشخصي:

وقال من خلال مقطع فيديو بأنه يتوجب على الطالب الدخول باسم المستخدم الخاص به في برنامج “تيمز”، منوهًا لخطورة الدخول باستخدام اسم شخص آخر؛ لأنه في هذه الحالة إجاباتك ستصل باسم آخر وستعتبر غائبًا عن الامتحان وممكن أن تحصل على درجة صفر.

وقت الامتحان مهم جدًا:

وأضاف الحمود بأن وقت الامتحان مسألة مهمة جدًا في تقييم الطالب، مشيرًا إلى أن زمن الاختبار 20 دقيقة، ويجب أن ترسل إجاباتك ضمن الوقت المحدد، فإذا انتهى الوقت ولم ترسل الإجابة لن يسمح للطالب بالتمديد وسيعتبر راسبًا في هذه المادة.

الدعم الفني:

وتابع بالقول: في حال مصادفتك أي مشكلة متعلقة بالنت أو الرابط خلال وقت الامتحان عليك إرسال مشكلتك على رابط الدعم الفني، وعندها يمكن التصرف مع ضرورة مراعاة إرسال الشكوى خلال وقت الاختبار حتى يضمن الطالب حقه.

الاختبار النهائي وصلاحية المدرسة:

وختم المعلم فواز الحمود نصائحه بالقول: احرصوا على دخول الامتحان من بدايته والانتباه للوقت، هذا امتحان نهائي وصلاحية المدرسة في الإعادة أو تمديد الوقت ضيقة جدًا.

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