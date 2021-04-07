معلومات عن حكم كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سيُدير الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، مباراة الهلال والاتحاد التي تُقام بعد غد الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.

وبحسب تقارير صحفية فإن جيد سيدير الكلاسيكو بين فريقي الهلال والاتحاد، الذي يُقام ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد جيد أصغر حكم مغربي نال الشارة الدولية في عام 2009، وأدار العديد من مباريات الديربي في المغرب، أشهرها قمة الوداد والرجاء.

أرقام عن حكم كلاسيكو الهلال والاتحاد

وأشهر الحكم المقبل لـ كلاسيكو الهلال والاتحاد، 477 بطاقة صفراء، و25 بطاقة حمراء مباشرة، و16 بطاقة حمراء للإنذار الثاني، في 135 مباراة أدارها خلال 12 عامًا من مسيرته التحكيمية.

أثار الجدل مرتين في مباراتين لـ الأهلي المصري

وكان رضوان جيد، أثار الجدل خلال مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث احتسب ركلة جزاء وهمية لفريق فيتا كلوب، ثم قيل في التقارير الإعلامية إنه خرج واعتذر عنها، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد عدم صحة هذا الاعتذار.

كما سبق له أيضًا وأن أثار الجدل في مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا في فبراير 2020، بسبب قراراته التي أغضبت جماهير نادي الهلال، وبقي في حماية الشرطة السودانية، لإبعاده عن غضب الجماهير الهلالية.

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