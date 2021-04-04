معلومات عن زوجة الأمير حمزة بن الحسين

المواطن - سعد البحيري

تردد اسم زوجة الأمير حمزة بن الحسين في التحقيقات التي تجريها السلطات في الأردن حول بعض النشاطات التي قام بها عناصر في الداخل والخارج تستهدف أمن المملكة الأردنية الهاشمية.

من هي زوجة الأمير حمزة بن الحسين ؟

اسمها الكامل بسمة محمود حسن بني أحمد العتوم وتعرف باسم بسمة حمزة نسبة إلى زوجها الأمير حمزة بن الحسين بن طلال، وهي طيارة أردنية كندية، وهي الزوجة الثانية للأمير حمزة.

معلومات عن بسمة العتوم:

ولدت بسمة العتوم في ستارتفورد، وأكملت تعليمها الإعدادي والثانوي هناك، حيث درست في مدرسة ستارتفورد المركزية الثانوية، ثم التحقت بكلية فانشاو في لندن، قبل التسجيل في جامعة ويسترن أونتاريو.

تركت بسمة العتوم، دراستها في الرياضيات في جامعة ويسترن أونتاريو لممارسة فن الطيران كهواية في كندا، قبل أن تنتقل إلى الأردن في عام 2005 وتلتحق بأكاديمية الشرق الأوسط في عمان لتتمكن بعد ذلك من الحصول على رخصة مدرب طيران. انضمت بعد ذلك في عام 2007 لأكاديمية إيلة لتدريب الطيران في مدينة العقبة.

تواصل زوجة الأمير حمزة مع جهات خارجية:

وكانت الحكومة الأردنية أكدت أن هناك جهات خارجية تواصلت مع زوجة الأمير حمزة بن الحسين، وأن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات للأمير حمزة وآخرين تستهدف الوطن.

وقال نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي، اليوم: إن هناك ارتباطًا بين باسم عوض الله وجهات خارجية، موضحًا أن الأمير حمزة لم يتجاوب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن.

حقيقة اعتقال الأمير حمزة:

يذكر أنه يوم أمس أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدًا أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

شارك الخبر







شارك الخبر