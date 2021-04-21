مغردون عن إيداع معونة الضمان: أدام الله عز السعودية.. شكرًا ملكنا سلمان

المواطن - متابعة

بعد الإعلان، اليوم الأربعاء 21 إبريل، عن بدء إيداع مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بقيمة ألف ريال لرب الأسرة و500 ريال لكل فرد، أكد المغردون اعتزازهم وفخرهم بقيادة هذا الوطن العظيم التي تولي جل اهتمامها للمواطن وتتلمس احتياجاته.

شكرًا ملكنا سلمان:

وشارك المغردون عبر هاشتاقات متعددة منها : شكرًا ملكنا سلمان، ومعونة رمضان، والضمان الاجتماعي وعبروا عن فرحتهم بخبر إيداع المكرمة من ملك الإنسانية والعطاء الملك سلمان-حفظه الله-.

وقالت المغردة نسيم نجد: الحمد لله نزلت لي مكرمة خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرًا.

بلد الخير والعطاء:

بينما أكد محمد كبيسي بأننا في بلد الخير، وحكومتنا الرشيدة تتلمس حاجات شعبها وأضاف: اللهم أجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.

وزفّ كل من مرزوق العواد والمغردة فافي البشرى بالقول: ألف مبروك تم إيداع المكرمة في حسابات مستفيدي الضمان.

أدام الله عز السعودية:

من ناحيتها قالت د. لمياء البراهيم: أدام الله عز السعودية، وحرص وكرم قيادته، ومحروسين بالله آل سعود بمبادراتهم الخيرة والمسؤولية المجتمعية والتحفيزية للعون عبر معونة الضمان الاجتماعي.

مكرمة الملك سلمان:

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي في وقت سابق، أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين وتلمس حاجاتهم، أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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