مفاجأة النصر الصادمة لـ بيتي مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر بصدد تجهيز مفاجأة صادمة للاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وذلك بعد التأكد من غيابه لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة التي لحقت به.

تفاصيل إصابة نجم النصر:

وكان العالمي أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن أن الجراح الشهير رامون كوجات قام بإجراء عملية جراحية لـ مارتينيز من أجل تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، كما يحتاج اللاعب الأرجنتيني للعلاج والتأهيل لمدة 6 أشهر.

سيناريو جين سو قد يتكرر مع مارتينيز:

وقد تستعد إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر خلال الفترة المقبلة، للتفاوض مع بيتي مارتينيز على إسقاطه من قائمة العالمي للموسم المقبل، إما بإعارته أو بيعه، ليتكرر نفس السيناريو الذي جرى مع اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو.

وكان كيم جين سو تعرض للإصابة في مباراة النصر والرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين حيث كشفت الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي؛ مما يعني عودته للفريق العالمي إما في أكتوبر أو نوفمبر، وبالتالي بحثت إدارة العالمي التخلص من اللاعب الكوري إما بإعارته أو بيعه.

يذكر أن بيتي مارتينيز، كان انضم إلى العالمي في صيف عام 2020 قادمًا من نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

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