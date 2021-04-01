مفاجأة تنتظر آل معمر

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي النصر الجمعية العمومية التي تُعقد اليوم الخميس بالنادي، وذلك لتزكية مسلي آل معمر رئيسًا للنادي خلفًا لصفوان السويكت.

قانونية تزكية آل معمر:

وكشف القانوني أيمن الرفاعي توقعاته بشأن ما سيحدث في عمومية النصر قائلًا: “التزكية تعني إجماع أعضاء الجمعية العمومية على تنصيب رئيس النادي وإذا اعترض عضو سيتم الاتجاه إلى الانتخاب”.

وتابع الرفاعي قائلًا في تصريحاته لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” : “وزارة الرياضة، تملك القرار الأخير، في الموافقة على تزكية أو انتخاب آل معمر، من عدمه، والأصوات التي يملكها الأمير خالد بن فهد، تكفي لتنصيب أي مرشح، لرئاسة نادي النصر”.

سبب استبعاد المطيري:

واستُبعد غانم المطيري من رئاسة النصر، يوم الأحد الماضي؛ بسبب عدم إرفاق إقرار المسؤولية التضامنية أثناء الترشح.

وكان المطيري قال قبل استبعاده: إن حظوظه متساوية مع مسلي آل معمر للفوز برئاسة النصر، مضيفًا أن هدف كل منهما هو خدمة كيان العالمي، وذلك وفق تصريحاته لـ“الرياضية”.

وستنطلق الجمعية العمومية للعالمي، في تمام الـ5:10 دقائق مساء اليوم.

ويحتل فريق النصر، المركز الخامس حاليًّا بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، كما أن العالمي سيواجه فريق الفيصلي مساء الأحد المقبل في دور الـ4 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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