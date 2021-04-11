مفاجأة حول مدرب النصر الجديد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر أول أمس الجمعة عن تعيينه المدرب البرازيلي مانو مينيز مدربًا للفريق الكروي الأول بالعالمي، بعد الخسارة من نادي ضمك.

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز مفاجأة حول مانو مينيز قائلًا: ” هو مدرب عاطل، منذ سنة لم يعمل، وكان يعمل كسائق تاكسي، خلال الفترة التي كان عاطلًا بها”.

مينيز مدرب لا يعرف الاستقرار

وأضاف الجماز: “هو مدرب كثير التنقلات، ولا يعرف الاستقرار”.

وجاء تعيين مينيز خلفًا للمدرب المؤقت ألين هورفات الذي قاد الفريق في آخر 3 أشهر، ونجح في تحقيق لقب السوبر السعودي لأصفر العاصمة.

وكان برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية ذكر أن مانو مينيز سيقود النصر في أول مباراة له ضد السد القطري يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر بـ دوري أبطال آسيا

وسيواجه العالمي، فريق الوحدات الأردني يوم الأربعاء المقبل بالجولة الأولى من دور المجموعات، على أن يواجه السد بالجولة الثانية.

جدير بالذكر أن العالمي يحتل حاليًا، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة بعد الخسارة من نادي ضمك بثلاثية مقابل هدفين، أول أمس الجمعة.

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