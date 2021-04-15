مفاجأة لـ جماهير الأهلي والهلال

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة سارة لجمهوري الأهلي والهلال، وذلك قبل مواجهة فريقي الاستقلال الإيراني وأجمك الأوزبكي على الترتيب بـ بطولة دوري أبطال آسيا اليوم الخميس.

وذكر الإعلامي الرياضي والناقد عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” أن القنوات الرياضية السعودية سوف تنقل مباراتي الراقي والهلال عبر حسابها في اليوتيوب، مع نقلها كذلك عبر منصة GSA.

موعد مباراتي الأهلي والهلال:

وسيلعب الهلال مع فريق أجمك الأوزبكي في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

أما الأهلي فسيواجه فريق استقلال طهران الإيراني في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على “الجوهرة المشعة” في جدة.

“المصالحة” شعار الراقي والهلال:

ويسعى الراقي بقيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب لمصالحة جماهير الراقي، التي عانت كثيرًا مع فريقها بالموسم الحالي؛ وذلك بسبب النتائج المتعثرة التي وقع فيها الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما ودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما نادي الهلال بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي فيريد مصالحة جماهير الأزرق، وتحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضية بثنائية دون مقابل.

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