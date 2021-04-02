مفاجأتان لـ ريجيكامب بتدريبات الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني الجديد لـ الأهلي، مفاجأتين وذلك قبل مواجهة نادي الرائد الخميس المقبل.

عودة السومة وميتريا تُطمئن الأهلي:

ويسعى ريجيكامب لإصلاح الأوضاع في الراقي، وقيادة الفريق نحو تحقيق الفوز في مباراة الرائد بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد التعثر في آخر 5 مواجهات دوريًّا.

وبدأ الثنائي السوري عمر السومة، والروماني ميتريتا الجري حول المضمار قبل دخولهما لتدريبات الفريق الجماعية لمواجهة الرائد بالجولة الـ25.

ومن المهم للمدرب ريجيكامب عودة الثنائي الذي يُعد من أهم الأعمدة الأساسية في الفريق، خاصة أن جمهور الأهلي لن يقبل أي تعثر جديد خلال آخر 6 مباريات في دوري المحترفين.

موعد العمومية الطارئة للراقي:

وسيعقد الراقي، جمعية عمومية طارئة بعد غد الأحد، حيث تنطلق في تمام السابعة مساءً لمناقشة أمور النادي، وذلك بعد تعرضه لـ5 هزائم متتالية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن المدرب ريجيكامب الذي سبق له تدريب الهلال السعودي والوحدة والوصل في الإمارات، سيتولى تدريب الراقي لمدة 3 أشهر وحتى نهاية الموسم الحالي.

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