مقتطفات من تلاوات المشاركين بـ مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية مقتطفات من تلاوات المشاركين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن، في دورتها 22 لعام 1442هـ.

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مقتطفات من تلاوات المشاركين بـ ⁧#مسابقة_الملك_سلمان_المحلية_لحفظ_القرآن⁩

في دورتها 22 لعام 1442هـ. pic.twitter.com/dvKOnVsiEJ — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) April 19, 2021

التصفيات النهائية عن بعد:

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، يوم أمس الأربعاء، إلى تلاوات 21 متسابقًا ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي الشرقية وجازان ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.

وقد استمعت اللجنة إلى تلاوات 11 متسابقًا و8 متسابقات، حيث تقام التصفيات النهائية عن بعد افتراضيًّا من خلال استخدام التقنية الحديثة، عبر فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة في ظل الظروف الراهنة؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

الاستماع لـ 25 متسابقًا ومتسابقة:

كما واصلت لجنة التحكيم اليوم الخميس الاستماع لـ25 متسابقًا ومتسابقة في الجلسة الرابعة يمثلون منطقتي مكة المكرمة والجوف، حيث تستمر التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية حتى الخامس من شهر رمضان، ويشارك فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربعًا وثلاثين ألف ريال، وتشهد مشاركة 131 مشاركًا ومشاركة من جميع مناطق المملكة.

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