مقتل شخص بإطلاق نار استهدف مركز تسوق في نبراسكا الأمريكية

المواطن - متابعة

أفادت الشرطة الأمريكية بأن شخصا واحدا على الأقل قتل جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق في ولاية نبراسكا وفقا لـ RT.

ووقع إطلاق النار في مركز تسوق “ويسترودز” بمدينة أوماها، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

سيدة تعرضت لإصابات طفيفة:

وأفادت شبكة “سي إن إن” في وقت لاحق بأن سيدة تعرضت لإصابات طفيفة جراء إطلاق النار وحالتها مستقرة.

إطلاق نار في إنديانابوليس:

وكان ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، الجمعة 16 إبريل في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا.



انتحار المهاجم:

وأفاد شهود عيان إلى أنهم سمعوا إطلاق عدد من الأعيرة النارية في منشأة تابعة لشركة فيديكس لتوزيع البريد، فيما أكدت الشرطة بأن المهاجم فتح النار عشوائيا بمجرد ترجله من السيارة التي أقلته إلى الموقع، ثم انتحر.

إجراءات للحد من حيازة الأسلحة:

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت بحملة تستهدف مواجهة العنف المسلح، وتسعى عبر إجراءات جديدة إلى وضع قواعد لحيازة أسلحة معينة.

وباء العنف المسلح:

وأصدر الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أمرا يستهدف أسلحة محلية الصنع، وقال بعد يوم من حادث إطلاق نار جماعي في ساوث كارولينا، إن العنف المسلح في هذه البلاد وباء يتسبب لنا في إحراج دولي..كل يوم في هذا البلد يتم إطلاق النار على 315 شخصاً – كل يوم.

شارك الخبر







شارك الخبر