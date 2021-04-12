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ملعب الأمير عبدالله الفيصل يخطف الأنظار
بعد الانتهاء من أعمال التطوير

ملعب الأمير عبدالله الفيصل يخطف الأنظار

2021/04/12
الساعة 10:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ملعب الأمير عبدالله الفيصل يخطف الأنظار الملعب بعد التجديد - المصدر @gsaksa
المواطن - مروة نبيل

ظهر ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل مميز، بعد الانتهاء من معظم أعمال التطوير والصيانة، ليقترب من استضافة المباريات.

 

ملعب الأمير عبدالله الفيصل يظهر بشكل مميز:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لآخر تطورات ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي ظهر بشكل مميز للغاية، واكتفى بالتعليق قائلًا: “والله اشتقنا”.

ملعب عبدالله الفيصل
الملعب بعد التجديد – المصدر @gsaksa

ويغيب الملعب عن استضافة المباريات منذ 4 سنوات تقريبًا، حيث توقف العمل عن البناء أو الصيانة لفترة، قبل أن يعود خلال الفترة الماضية، وتم الانتهاء من 80 أو 90% من تطويره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان وزير الرياضة قد تفقد الملعب اليوم، من أجل الاطلاع على آخر التطورات التي جرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

ملعب عبدالله الفيصل
الملعب بعد التجديد – المصدر @gsaksa

أبرز التطويرات في الملعب:

وتم تطوير وتأهيل ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة طبقًا لمواصفات واشتراطات الاتحادين الدولي والآسيوي، مواقف سيارات بمساحة 122 ألف متر، وجناح إداري بمساحة 700 متر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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