ملعب الأمير عبدالله الفيصل يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

ظهر ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل مميز، بعد الانتهاء من معظم أعمال التطوير والصيانة، ليقترب من استضافة المباريات.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل يظهر بشكل مميز:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لآخر تطورات ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي ظهر بشكل مميز للغاية، واكتفى بالتعليق قائلًا: “والله اشتقنا”.

ويغيب الملعب عن استضافة المباريات منذ 4 سنوات تقريبًا، حيث توقف العمل عن البناء أو الصيانة لفترة، قبل أن يعود خلال الفترة الماضية، وتم الانتهاء من 80 أو 90% من تطويره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان وزير الرياضة قد تفقد الملعب اليوم، من أجل الاطلاع على آخر التطورات التي جرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

أبرز التطويرات في الملعب:

وتم تطوير وتأهيل ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة طبقًا لمواصفات واشتراطات الاتحادين الدولي والآسيوي، مواقف سيارات بمساحة 122 ألف متر، وجناح إداري بمساحة 700 متر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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