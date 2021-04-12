ملعب عبدالله الفيصل جاهز للموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن موعد الانتهاء من عمليات التطوير في ملعب عبدالله الفيصل بجدة.

🎙 سمو وزير الرياضة : #ملعب_الأمير_عبدالله_الفيصل جاهز في افتتاح الموسم الجديد pic.twitter.com/zjL6fKOxqP — وزارة الرياضة (@gsaksa) April 12, 2021

ملعب عبدالله الفيصل يقترب من الجاهزية:

وعلق وزير الرياضة على أعمال التطوير في الإستاد، قائلًا: “المشروع كان متوقفًا، لم تقم في ملعب عبدالله الفيصل أي أعمال بناء أو صيانة لمدة 3 أو 4 سنوات”.

وتابع: “والحمد لله بعدما عدنا إلى العمل فيه حينما كنت نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة مع تركي آل الشيخ، وكنا في زيارة للموقع وتم دراسته بالكامل وتحديد الطلبات وحصلنا على الموافقات اللازمة لاستئناف العمل بالمشروع واستمرينا فيه”.

واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحاته قائلًا: “واليوم نشهد أن ملعب عبدالله الفيصل جاهزًا بنسبة 80 أو 90% تقريبًا، ويتبقى بعض الأمور البسيطة وسنتخلص منها خلال الشهرين القادمين، وسيكون جاهزًا إن شاء الله في افتتاح الموسم الجديد”.

وزير الرياضة يتفقد الملعب:

وكان وزير الرياضة قد تفقد الملعب اليوم، من أجل الاطلاع على آخر التطورات التي جرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور وكيل محافظة جدية، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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