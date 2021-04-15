مميزات مثيرة في أجهزة iPhone 14 

المواطن- متابعة

كشفت تقارير حديثة عن تسريبات توضح مميزات مثيرة في iPhone 14 التي ستأتي لعام 2022.

ومن المتوقع إطلاق iPhone 13 في وقت لاحق من هذا العام، لكن المحللين يركزون من الآن على iPhone 14 حيث يشتبهون في أنه سيتضمن بعض التغييرات الرئيسية.

مواصفات هاتف iPhone 14

وقال المحلل الشهير، مينغ تشي كو، إن أجهزة آيفون الرائدة لعام 2022 ستستخدم مستشعر 48 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية، وهذا سيسمح بالتقاط فيديو بتقنية 8K مثير للإعجاب.

وبحسب موقع Mac Rumors، يعتقد تشي كو أن أجهزة آيفون قد تبدأ باستخدام مستشعرات Face ID المدمجة تحت الشاشة كطريقة للتخلص من النتوء الموجود على الشاشة الأمامية لأجهزة آيفون، والذي قد يختفي تماما مع إصدارات عام 2023.

وسيأتي حجم الشاشة في تشكيلة آيفون الجديدة أقل حجمًا وذلك بحلول 2022، ومن المتوقع ألا يتواجد إنتاج iPhone Mini كما في السنوات السابقة حيث أن مستوى بيعها غير جذاب ومع ذلك فستظل في تشكيلة آيفون 2021.

ويقترح تشي كو أن أحجام الشاشات 6.1 بوصة و6.7 بوصة موجودة لتبقى في المستقبل، كما اقترح أننا قد نرى ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع تحت الشاشة في أجهزة آيفون المستقبلية، بحسب موقع The Sun البريطاني.

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