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منصة أبشر : لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية بعد شهر

منصة أبشر : لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية بعد شهر

2021/04/07
الساعة 1:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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منصة أبشر : لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية بعد شهر
المواطن - الرياض

أكدت منصة أبشر أنه لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية ذات التاريخ القديم عبر المنصة.

وقال حساب منصة أبشر على تويتر: إنه يجب تقديم الاعتراض على المخالفة في غضون شهر من تحريرها، أما بعد هذه الفترة فيجب مراجعة إدارات المرور.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية:

وفي وقت سابق أوضح المرور طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

  • الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.
  • الانتقال إلى تبويب خدماتي.
  • الاعتراض على المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات:

يذكر أن الاستعلام عن المخالفات هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

  • سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.
  • أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.
  • انقر على (عرض).

مضاعفة قيمة المخالفات:

وفي وقت سابق كشف المرور السعودي عن حالات مضاعفة المخالفات المرورية وذلك ردًّا على أحد الاستفسارات التي تلقاها حساب المرور في تويتر.

وقال حساب المرور السعودي: إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

وحول تطبيق الأنظمة على المخالفين قال المرور السعودي: إن الطرق الدائرية الأربعة قيد المتابعة والرصد المستمر، ويتم رصد جميع المخالفات ومحاسبة المتهورين، علمًا أن هناك حملات أمنية باستمرار.


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