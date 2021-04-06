منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية

المواطن - الرياض
أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه لحماية المجتمع من فيروس كورونا تم منع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج المنشآت التجارية.
ممارسات ممنوعة:
وأوضح الحسين في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء أن الممارسات الممنوعة منها:
1- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق أو مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة.
2- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.
3- منع إقامة المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور”.
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تعليق واحد
زاير
يجب منع الاختلاط في كل المواقع و الحفلات بكل انواعها ان كنتم صادقين.