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منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية
منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور

منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية

2021/04/06
الساعة 7:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية
المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه لحماية المجتمع من فيروس كورونا تم منع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج المنشآت التجارية.

ممارسات ممنوعة: 

وأوضح الحسين في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء أن الممارسات الممنوعة منها:

1- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق أو مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة.

2- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.

3- منع إقامة المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور”.

منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية - المواطن


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‎تعليق واحد

  1. زاير

    يجب منع الاختلاط في كل المواقع و الحفلات بكل انواعها ان كنتم صادقين.

    ‎رد

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