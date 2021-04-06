منع معسكرات الأندية في آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي كرة القدم عن أبرز الإجراءات الاحترازية للأندية السعودية المستضيفة لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الإجراءات الاحترازية لمباريات آسيا 2021

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اعتمد توقيت وملاعب مباريات الأندية السعودية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021 المقرر إقامتها بنظام التجمع في المملكة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأجبر الاتحاد القاري، أندية الهلال والنصر والأهلي المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 على السكن في فنادق محددة منذ أول يوم في البطولة، وعدم السكن في المعسكرات الخاصة بهم والموجودة في مقرات الأندية.

وأضافت مصادر خاصة لـ”الرياضية”: “هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضها الاتحاد القاري من أجل استضافة المجموعات، في ظل امتعاض من الأندية الثلاثة على هذا الإجراء خاصة أنهم مستضيفون”.

وتابعت: “الأندية تدرس مخاطبة الآسيوي من أجل السماح للاعبين بالخروج لفترات حرة، حيث ينص النظام على المنع من الخروج إلا لأغراض التدريبات أو الضرورة القصوى”.

الدخول في فقاعة طبية

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ”الرياضية”، أنه بحسب تنظيمات الاتحاد الآسيوي فإنه يتوجب على جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021 الدخول في الفقاعة الصحية التي تمنعهم من مغادرة مقرات سكنهم إلا إلى الملعب.

وواصل: “كما تمنع شروط الاتحاد الآسيوي استضافة أطراف من خارج القائمة، وذلك حماية لأفراد الفريق من أي عواقب أو احتمالات من الممكن أن تتسبب في تفشي فيروس كورونا، يبدأ وقت الدخول إلى الفقاعة الصحية من تاريخ ظهور نتيجة المسحة الأولى بعد وصولهم إلى مقرات سكنهم”.

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