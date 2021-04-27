من ماذا حُرم ليونيل ميسي ؟

المواطن - محمد سمعه

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، أداءً مميزًا ضد نادي فياريال في الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

وحرم فريق فياريال، ميسي من إحراز الهدف رقم 26 له في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي، حيث توقف الفارق عند 4 أهداف بينه وبين النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب نادي ريال مدريد.

بنزيمة يُطارد ليونيل ميسي:

ويتواجد ميسي حاليًّا في المركز الأول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن بنزيمة الذي سجل 21 هدفًا حتى الآن.

تألق ملفت من جريزمان بلقاء فياريال ضد برشلونة:

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان سجل هدفي برشلونة في الدقيقتين الـ28 والـ35.

وكان ليونيل ميسي قاد برشلونة في الفترة الماضية، للفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب نادي أتلتيك بيلباو، حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة برباعية دون رد.

موعد المباراة المقبلة لـ برشلونة:

جدير بالذكر أن برشلونة، سيواجه فريق غرناطة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني حيث تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

يذكر أن نادي برشلونة كان ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تأهل بدوره لدور نصف النهائي لمواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في ذهاب دور نصف النهائي بالبطولة الأوروبية.

ولم يفز برشلونة بلقب دوري الأبطال منذ عام 2015.

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