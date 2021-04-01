من هو مسلي آل معمر ؟

المواطن - محمد سمعه

انتُخب مسلي آل معمر رئيسًا لنادي النصر بالتزكية عصر اليوم الخميس، وذلك لخلافة صفوان السويكت الذي تم حل مجلس إدارته بقرار من وزارة الرياضة يوم 21 مارس الماضي.

مسيرة مسلي آل معمر

وسبق لـ آل معمر أن عمل كرئيس لرابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة من 2018 حتى 2020، كما كتب العديد من المقالات في صحيفة “الشمس” والشرق الأوسط خلال الفترة من 2005 حتى 2017.

وحصل آل معمر على ماجستير تنفيذي في القانون الرياضي الدولي بعام 2018 من إحدى الجامعات الإسبانية كما حصل على ماجستير في الاتصالات التسويقية بعام 2011 من جامعة “مانشستر متروبوليتان” البريطانية.

ونال مسلي آل معمر بكالوريوس في المالية عام 2002 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وضمت قائمة آل معمر في الانتخابات كلًا من؛ عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع.

آل معمر الرئيس رقم 15

وبات مسلي رئيس مجلس الإدارة رقم 15 في تاريخ نادي النصر، حيث تولى 14 رئيسًا المنصب ذاته منذ تأسيس العالمي عام 1955، شغل البعض منهم الرئاسة بالتكليف، وآخرون جاءوا بالانتخابات، وكان آخرهم صفوان السويكت.

وفاز صفوان السويكت برئاسة مجلس إدارة النادي في يوليو 2019، قبل أن تصدر وزارة الرياضة قرارًا مؤخرًا بحل المجلس، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير الأعمال بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.

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