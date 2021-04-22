مواطن امتنع عمه عن أخذ لقاح كورونا: حسبي الله على مطلقي الشائعات

المواطن - متابعة

أعاد وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، عبر حسابه في تويتر، تغريد تعليق لأحد المواطنين سرد خلاله قصة عمه الكبير في السن، والذي امتنع عن أخذ اللقاح؛ لأنه انساق وراء الشائعات التي تضلل الناس، وخاصة الكبار في السن الذين يتخوفون من أي جديد.

لقاح كورونا:

وبيّن المغرد فارس في تغريدة رد خلالها على منشور لاستشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة عبدالله عسيري حول وصول عدد الجرعات المتلقاة من لقاح كوفيد19 في المملكة إلى 7 ملايين، حيث أكد فارس أن جميع أفراد عائلته وأعمامه أخذوا لقاح كورونا.

محاربة الشائعات:

وأضاف: عمي الكبير تأخر في أخذ اللقاح بسبب الشائعات، وأصيب منذ يومين بفيروس كورونا، واليوم هو طريح السرير الأبيض في مستشفى الملك فيصل وحالته صعبة، داعيًا الجميع لأخذ اللقاح، معلقًا بالقول: حسبي الله على من يطلق الإشاعات.

950 مليون جرعة لقاح عالميًّا:

وكان وزير الصحة، توفيق الربيعة، قال في تغريدة بأنه تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح كورونا حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عاليًا من السلامة والفعالية.

معاناة الملايين بسبب كورونا:

وأضاف: هذا يأتي بينما مات أكثر من 3 ملايين إنسان بسبب كورونا، ويعاني أكثر من 100 مليون شخص من آثار المرض.

إصابات كورونا الأربعاء:

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء 21 إبريل، عن تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتوزعت الحالات كما يلي:

منطقة الرياض سجلت 431 حالة إصابة جديدة، ومنقطة مكة المكرمة 220، والشرقية 157، والمدينة المنورة 45، عسير 45، جازان 30، تبوك 25، القصيم 22، الحدود الشمالية 14، نجران 13، حائل 11، الجوف 10 والباحة 5 حالات.

شارك الخبر







شارك الخبر