مواطن يروي تجربته مع العمالة بمغاسل الملابس: اكتشفت أموراً خطيرة

المواطن - الرياض

روى مواطن يملك مغسلة ملابس بمدينة الرياض، بعض الطرق التي يتبعها العمال الوافدون العاملون في بعض مغاسل الملابس، والتي اكتشفها بعدما بدأ في إدارة مغسلته بنفسه.

فيديو | مبتعداً عن "التستر" محمد العسيري يستغني عن العمالة المخالفة ويعمل مع أبنائه في مغسلة الملابس#الراصد pic.twitter.com/Hrx4V9C2m3 — الراصد (@alraasd) April 7, 2021

إدارة المغسلة وتذمر العمال

وقال محمد العسيري إنه افتتح مغسلة منذ 4 أشهر وترك أمر إدارتها لعمالة وافدة واتفق معهم على الحصول على مبلغ شهري، لكنه كان يتابع عملهم وكان يعطيهم الكثير من الملاحظات عن طريقة عملهم وهذا كان يضايقهم.

قرار غريب من العمال

وتابع العسيري في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه بعد فترة أخبره العمال بعدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل فاستغنى عنهم وأدار المغسلة مع أبنائه، واكتشف أموراً لم يكن ليكشفها دون أن يعمل بنفسه في المغسلة.

اكتشاف أسرار خطيرة

وأوضح أنه استنتج أن الربح الذي يأتي من هذا المجال ربح وفير وكان العمالة يعطونه فتاتاً، كما كانوا يستخدمون طرقاً بدائية أثناء الغسيل قد تساهم بشكل كبير في نقل الأمراض، ويخلطون ملابس الزبائن مع بعضها.

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