مواعيد عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال شهر رمضان

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

ويمكن معرفة المراكز الصحية المناوبة عبر الرابط التالي:

‏⁦⁩https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/On-Duty-Healthcare-Centers/Pages/default.aspx

أوقات عمل المراكز الصحية المناوبة:

تبدأ ساعات العمل في المراكز المناوبة 16 ساعة، والمناوبة 24 ساعة من بعد الساعة الرابعة مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت؛ حيث يبدأ العمل من الساعة 8 صباحًا.

الحالات المرضية العاجلة:

يشار إلى أن المراكز الصحية المناوبة تقدم خدماتها للحالات المرضية العاجلة، التي لا تستوجب الذهاب إلى المستشفى، أما الحالات التي تعاني أعراض الأمراض التنفسية، والمصاحبة بارتفاع درجة الحرارة، فيتم تقديم الخدمات لها عن طريق عيادات (تطمن).

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