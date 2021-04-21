مواعيد مباريات الأخضر في الأولمبياد

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” التي أُقيمت، اليوم الأربعاء، عن وقوع الأخضر في مجموعة نارية.

مباريات الأخضر في الأولمبياد

وينتظر منتخب السعودية تحت 23 عامًا بقيادة المدير الفني سعد الشهري مباريات نارية في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد الأخضر في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يبدأ الأخضر مشواره في أولمبياد طوكيو، يوم 22 يوليو بمواجهة ساحل العاجل على ملعب يوكوهاما، ثم يُلاقي منتخب ألمانيا تحت 23 عامًا، يوم 25، على الملعب ذاته أيضًا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباريات في مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو، يوم 27 يوليو، حيث يلعب مع البرازيل على ملعب سايتاما 2002.

قرعة أولمبياد طوكيو

وأُقيمت مراسم قرعة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”، المقرر إقامته خلال الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من شهر أغسطس، في مقر فيفا وتم بث القرعة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وشهدت قرعة أولمبياد طوكيو وقوع المنتخب المصري تحت 23 عامًا في مجموعة نارية مع نظيره الأرجنتيني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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