موجة غبار تداهم تبوك مصحوبة بأمطار رعدية

المواطن - الرياض

هطلت قبل قليل أمطار غزيرة على أحياء غرب تبوك بعد دخول سحابة رعدية ممطرة مسبوقة بموجة من الغبار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأمطار والرياح الشديدة وتدني مستوى الرؤية بسبب موجة الغبار التي داهمت أهالي تبوك قبل موعد أذان المغرب اليوم العاشر من رمضان.

توقعات طقس تبوك

وبحسب مركز طقس العرب من المتوقع أن تتكاثر السُحب في أجزاء متفرقة من منطقة تبوك والجوف وأقصى شمال منطقة الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة حائل، ويُتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار، لكن يُتوقع أن تكون الأمطار في هذه المناطق محدودة بوجه عام وذات طابع عشوائي متفرق، وتمتد على فترات نواحي منطقة المدينة المنورة.

تبوك الان تصوير تركي الحويطي pic.twitter.com/GZl4CFU2TL — عيد المضلعاني (@Eid_Tabuk) April 22, 2021

وقال المركز إن هذه الحالة الجوية تستوجب التنبيه من خطر جريان الأودية والسيول في أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة المثارة في أجزاء من شمال المملكة.

شارك الخبر







شارك الخبر