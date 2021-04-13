موعد أذان الفجر الثاني من رمضان ومواقيت الصلاة في السعودية

المواطن- الرياض

سيحين موعد أذان الفجر الثاني من رمضان بحسب توقيت مكة المكرمة بمشيئة الله عند الساعة 04:45 فيما ستشرق الشمس بإذن ربها عند الساعة 06:03 صباحًا.

موعد أذان الفجر

وسيكون موعد أذان الفجر في المدينة المنورة عند الساعة 04:41 وفي الرياض عند الساعة 04:12 أما أهالي الدمام فهم أول من يؤدون صلاة الفجر حيث يحين موعد الأذان عند الساعة 03:56 بحسب تقويم أم القرى.

موعد أذان المغرب الأول من رمضان

وسيكون موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء عند الساعة 06:40 في مكة أما في المدينة فسوف يكون عند الساعة 06:43 وفي الرياض عند الساعة 06:15.

المدة بين الأذان والإقامة

يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

وقد حددت الوزارة مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما حددت الوزارة المدة بين صلاتي المغرب والعشاء بساعتين خلال شهر رمضان المبارك.

إمساكية اليوم الأول من رمضان

أما مواقيت الصلاة في اليوم الأول من رمضان في معظم المدن السعودية فهي كما يلي:

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:45 06:03 12:22 03:46 06:40 08:40 المدينة المنورة 04:41 06:01 12:22 03:51 06:43 08:43 الرياض 04:12 05:33 11:54 03:23 06:15 08:15 بريدة 04:21 05:42 12:05 03:36 06:27 08:27 الدمام 03:56 05:18 11:41 03:11 06:03 08:03 أبها 04:38 05:54 12:11 03:31 06:27 08:27 تبوك 04:46 06:10 12:35 04:08 06:59 08:59 حائل 04:28 05:50 12:14 03:46 06:38 08:38 عرعر 04:24 05:50 12:17 03:53 06:43 08:43 جازان 04:40 05:55 12:11 03:28 06:26 08:26 نجران 04:33 05:48 12:04 03:23 06:20 08:20 الباحة 04:40 05:57 12:15 03:38 06:32 08:32 سكاكا 04:29 05:54 12:20 03:55 06:46 08:46

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