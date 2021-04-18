المواطن - الرياض

يحين موعد أذان المغرب اليوم السادس من رمضان عند الساعة 06:42 مساءً في مكة المكرمة، فيما يكون عند الساعة 06:45 في المدينة المنورة.

أذان المغرب اليوم السادس من رمضان

وبحسب تقويم أم القرى فسوف يحين موعد المغرب اليوم في الرياض عند الساعة 06:17 دقيقة وفي بريدة عند 06:30 ، أما أهالي الدمام فهم أول من يفطر اليوم حيث يحين موعد الأذان عند الساعة 06:05 مساءً في حين سيكون أهالي تبوك هم آخر من يشهدون أذان المغرب اليوم عند الساعة 07:02.

موعد أذان العشاء

أما موعد أذان العشاء الليلة سيكون عند الساعة 08:42 في مكة المكرمة وعند الساعة 08:45 في المدينة المنورة فيما سيحين موعد أذان العشاء في الرياض عند الساعة 08:17 مساءً.

المدة بين صلاة المغرب والعشاء:

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أصدرت تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

كما تضمن التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

إمساكية اليوم السادس من رمضان

أما عن باقي مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية بحسب تقويم أم القرى فهي كما يلي:

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:40 05:59 12:21 03:44 06:42 08:42 المدينة المنورة 04:36 05:57 12:21 03:50 06:45 08:45 الرياض 04:07 05:28 11:53 03:22 06:17 08:17 بريدة 04:15 05:37 12:04 03:35 06:30 08:30 الدمام 03:50 05:13 11:39 03:11 06:05 08:05 أبها 04:34 05:51 12:10 03:28 06:28 08:28 تبوك 04:40 06:05 12:34 04:07 07:02 09:02 حائل 04:22 05:45 12:13 03:46 06:40 08:40 عرعر 04:17 05:44 12:16 03:52 06:47 08:47 جازان 04:36 05:52 12:10 03:26 06:27 08:27 نجران 04:28 05:45 12:03 03:20 06:21 08:21 الباحة 04:36 05:53 12:14 03:35 06:34 08:34 سكاكا 04:23 05:49 12:19 03:54 06:49 08:49

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