يحين موعد صلاة الفجر في أول أيام رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 04:45، في حين سيكون عند الساعة 04:41 في المدينة المنورة، و04:12 في العاصمة الرياض بحسب تقويم أم القرى.
موعد صلاة الفجر:
وبحسب التقويم الرسمي المعتمد في المملكة سيكون أهالي الدمام هم أول من يؤدون فجر اليوم الأول من رمضان، حيث يحين موعده عند الساعة 03:56، فيما سيكون أهالي تبوك هم آخر من يؤدي صلاة الفجر، حيث يحين موعد الأذان عند الساعة 04:46، ويسبقهم أهالي مكة الذي يحين موعده عند الساعة 04:45 صباحًا.
موعد أذان المغرب:
يذكر أنه بحسب تقويم أم القرى سيحين موعد أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:40، في حين سيكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:43، وفي الرياض سيكون عند الساعة 06:15.
وسيكون أهالي الدمام هم أول من يفطر يوم غد الثلاثاء، حيث يحين موعد أذان المغرب في الدمام عند الساعة 06:03، بينما سيكون أهالي تبوك هم آخر من يفطر اليوم الثلاثاء عند الساعة 06:59 مساء.
إمساكية اليوم الأول من رمضان:
أما عن إمساكية اليوم الأول من رمضان في معظم المدن السعودية فهي كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:45
|06:03
|12:22
|03:46
|06:40
|08:40
|المدينة المنورة
|04:41
|06:01
|12:22
|03:51
|06:43
|08:43
|الرياض
|04:12
|05:33
|11:54
|03:23
|06:15
|08:15
|بريدة
|04:21
|05:42
|12:05
|03:36
|06:27
|08:27
|الدمام
|03:56
|05:18
|11:41
|03:11
|06:03
|08:03
|أبها
|04:38
|05:54
|12:11
|03:31
|06:27
|08:27
|تبوك
|04:46
|06:10
|12:35
|04:08
|06:59
|08:59
|حائل
|04:28
|05:50
|12:14
|03:46
|06:38
|08:38
|عرعر
|04:24
|05:50
|12:17
|03:53
|06:43
|08:43
|جازان
|04:40
|05:55
|12:11
|03:28
|06:26
|08:26
|نجران
|04:33
|05:48
|12:04
|03:23
|06:20
|08:20
|الباحة
|04:40
|05:57
|12:15
|03:38
|06:32
|08:32
|سكاكا
|04:29
|05:54
|12:20
|03:55
|06:46
|08:46
شارك الخبر