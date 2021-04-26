موعد قرعة كأس العرب 2021

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير قرعة كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر، التي ستعود إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من الغياب.

قرعة كأس العرب 2021

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أعلن مؤخرًا عن إقامة بطولة كأس العرب 2021 بمشاركة 23 منتخبًا، في بروفة قوية قبل تنظيم قطر لنهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وستُقام قرعة كأس العرب 2021، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، وستشهد حضور عددًا محدودًا من المسؤولين بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تفاصيل بطولة كأس العرب

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر 2021 بمشاركة جميع المنتخبات العربية، وستقام في 7 من أصل 8 ملاعب ستحتضن فعاليات كأس العالم 2022.

وتتأهل الدول العشر الأعلى تصنيفًا وفقًا لتصنيف فيفا العالمي الذي سيصدر في إبريل 2021 تلقائيًّا إلى المرحلة النهائية من كأس العرب، فيما ستشارك الفرق المتبقية في منافسات فاصلة لتحديد المراكز الستة المتبقية.

ويُشارك في البطولة كل من؛ السعودية، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

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