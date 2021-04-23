موعد مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بتحقيق الراقي للفوز.

الأهلي ضد الشرطة العراقي

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويطمح المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب لظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز، بعد نجاحه في تحقيق أول فوزه له بالبطولة في الجولة الماضية، حيث يسعى لتكرار الفوز والتقدم في ترتيب مجموعته.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي لتحقيق نتيجة إيجابية بعد ظهوره بمستوى مخيب في البطولة الآسيوية، حيث يطمح أن تكون مباراته ضد الأهلي بداية تصحيح المسار.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل مباراة الأهلي ضد الشرطة غدًا، يحتل الراقي المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وبفارق نقطتين عن الاستقلال الإيراني صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل الفريق العراقي الترتيب بدون نقاط.

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