موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا مباراة الأهلي واستقلال طهران الإيراني، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة الأهلي واستقلال طهران

وستبدأ المباراة غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على “الجوهرة المشعة” في جدة.

وسيُنقل اللقاء عبر منصة GSA Live لمتابعي الراقي والكرة السعودية.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب لمصالحة جماهير الراقي، التي عانت كثيرًا مع فريقها بالموسم الحالي وذلك بسبب النتائج المتعثرة التي وقع فيها الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما ودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل مباراة الأهلي واستقلال طهران الإيراني، كان الراقي خسر آخر 6 مباريات في دوري المحترفين السعودي، وكانت الهزيمة بالجولة الـ25 من فريق الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، كانت تعاقدت مع المدرب الروماني ريجيكامب، وذلك من أجل تدريب الفريق الكروي الأول بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

ماذا طلب ريجيكامب من لاعبي الراقي ؟

وكان المدرب الروماني ريجيكامب صرح في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الأهلي واستقلال طهران وأكد على ضرورة الظهور بشكل مميز في البطولة الآسيوية وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفريق الإيراني.

وتحدث ريجيكامب عن مواجهة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، قائلًا: “المباراة الأولى دائمًا صعبة في كل بطولة.. وآمل أن يبدأ اللاعبون مسابقة دوري أبطال آسيا 2021 بالشكل المثالي”.

شارك الخبر







شارك الخبر