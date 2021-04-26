موعد مباراة الأهلي والاستقلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والاستقلال الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بظهور الراقي بشكل مميز وتحقيقه للفوز.

الأهلي والاستقلال الإيراني

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والاستقلال الإيراني على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 11:15 مساءً يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويطمح المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب لظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز، خاصة أن الأداء تحسن كثيرًا بعد البداية المتذبذبة في مرحلة المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الإيراني لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي والاستقلال غدًا، أملًا في التقدم بترتيب المجموعة وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من البطولة القارية.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الاستقلال الإيراني صاحب المركز الثاني.

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