موعد مباراة التعاون والفتح

المواطن - محمد سمعه

تبدأ اليوم، مباراة التعاون والفتح في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020/ 2021.

القناة الناقلة لـ مباراة التعاون والفتح:

وستبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تُنقل على قناة Ksa Sports HD 1.

وقبل لقاء الفريقين، كان التعاون فاز على نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما فاز الفتح على النادي الأهلي برباعية مقابل هدف.

ويحتل فريق التعاون، المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان، بينما يتواجد نادي الفتح في المركز العاشر.

سكري القصيم يسعى لتكرار إنجاز 2019:

وكان سكري القصيم فاز بلقب كأس الملك في مايو 2019 للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نادي الاتحاد بثنائية لهدف، بينما لم يسبق للفتح الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيواجه الفائز من سكري القصيم والفتح، الفائز من مباراة النصر والفيصلي التي تنطلق اليوم في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان المدرب البريطاني نيستور آل مايسترو تولى تدريب سكري القصيم، وذلك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب نادي الزمالك المصري.

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