موعد مباراة الريال ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، كلاسيكو الريال ضد برشلونة، المعروف باسم “كلاسيكو الأرض” غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وستنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” الملعب الرديف لـ ريال مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين أُقيم في ملعب الكامب نو، وانتهى بفوز الريال بثلاثية مقابل هدف، في عهد جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة السابق.

قائمة الريال ضد برشلونة:

يذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، كشف قائمة الريال ضد برشلونة، وذلك استعدادًا لخوض الكلاسيكو غدًا، حيث جاءت مكونة من: “كورتوا، لونين، ألتوبي، إيدر ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريزولا، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، بنزيمة، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينسيوس جونيور، ماريانو، رودريغو”.

وقرر زيدان، استبعاد اللاعب البلجيكي إدين هازارد عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة، بسبب عدم الجاهزية.

قائمة برشلونة:

أما قائمة البارشا للكلاسيكو الإسباني، فجاءت كالتالي؛ تير شتيجن، سيرجينو دست، بيكيه، أراوخوـ بوسكيتس، أنطوان جريزمان، ميراليم بيانيتش، مارتين برايثوايت، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي وريكي بويج.

كما ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أيضًا كلًّا من؛ لينجليت، بيدري، فرانسيسكو ترينكاو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينا، موريبا، مينجويزا وتيناس.

وسيدير الحكم خيل مانزانو مباراة الريال ضد برشلونة، بدلًا من الحكم ماتيو لاهوز الذي أُصيب قبل انطلاق المباراة.

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