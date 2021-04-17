موعد مباراة النصر والسد

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور النصر، اليوم السبت، مباراة العالمي ضد السد القطري التي تُقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة النصر ضد السد

وستنطلق المباراة بين الفريقين اليوم على ملعب “مرسول بارك” ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى أصفر العاصمة، لمصالحة جماهيره، وتحقيق الفوز وذلك بعد التعادل السلبي ضد نادي الوحدات الأردني بالجولة الأولى من دور المجموعات.

العالميون غاضبون

وكانت جماهير النصر صبت جم غضبها على الفريق الكروي الأول بعد التعادل ضد الوحدات، خاصة أن جماهير العالمي تُمني النفس بالوصول لأبعد نقطة بالبطولة الآسيوية بالموسم الحالي.

وفي وقت سابق، قال المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني لـ النصر: إن مباراة السد القطري ستكون مهمة لفريقه من أجل الفوز وتعويض نتيجة المباراة الأولى.

وتحدث مينيز في المؤتمر الصحفي قائلًا: “اللاعبون الآن في قمة الموسم وبالتأكيد، سيكون هناك تأثر لياقي ومن الطبيعي حينما تكون ببطولة، وفي كل 3 أيام مباراة، ستكون مهمة من أجل الفوز ونعرف أن المباراة ضد السد القطري ستكون تنافسية للغاية”.

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