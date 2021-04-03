موعد مباراة النصر والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأحد مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، حيث يتطلع جمهور العالمي لرؤية فريقه في النهائي والمنافسة على اللقب.

وستبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” بالرياض، حيث تُنقل عبر القناة الرياضية السعودية.

كأس الملك الفرصة الأخيرة لـ النصر:

ويأمل العالمي في الصعود إلى المباراة النهائية لـ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كونها البطولة الوحيدة التي يُنافس عليها، وذلك بعدما فقد الفرصة في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد النصر في المركز الخامس حاليًّا في جدول الترتيب.

وقبل مواجهة النصر لـ الفيصلي كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اعتمد مجلس إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر لمدة 4 سنوات مقبلة.

وجاء تشكيل الإدارة مكونًا من: “عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومة عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

العالمي لم يُتوج باللقب منذ 1990:

ولم يُتوج العالمي بالبطولة منذ عام 1990، حيث تفوق وقتها في المباراة النهائية على نادي التعاون بثنائية دون مقابل.

وكان أصفر العاصمة خسر النهائي في البطولة يوم 28 نوفمبر الماضي، أمام نادي الهلال بثنائية لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسيواجه الفائز من مباراة النصر والفيصلي، الفائز من مباراة التعاون والفتح في المباراة النهائية لـ بطولة كأس الملك.

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